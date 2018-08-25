Hedef ilk 3 – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Hedef ilk 3

    Hedef ilk 3

    Takım hocası , ’nda ilk üçün içerisinde olmak istiyor.

    Takımlar Teknik Direktörü , Polonya'da 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Okçuluk Şampiyonası öncesi konuştu. " en çok madalya kazanan ilk üç ülke arasında yer almak" diyen Ergin, " ve Yasemin Ecem Anagöz sivriliyor. Takım olarak baktığımızda Avrupa'da ilk üç içindeyiz. Her yarışmada kürsüde yer almak önemli" yorumunu yaptı.

    METE GAZOZ ALTIN ALMIŞTI
    Okçuluk 'yla 'nda yarışacak olan Mete Gazoz, geçen ay Dünya Şampiyonası'na katılmıştı. 19 yaşındaki milli sporcu klasik yayda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.
    1. 25.8.2018
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