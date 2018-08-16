İzmir'de dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz, 9 yaşında babasının yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başladı. İlk yılında Türkiye rekoru kırıp şampiyon olan Anagöz, 14 yaşına kadar farklı yaş gruplarında milli forma giyerek, önemli başarılara imza attı. 2014'te Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası yarışlarında büyükler milli takımı formasını ilk defa giyen Yasemin, uluslararası şampiyonalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'de tanınır hale geldi. 2 yıl önce Polonya'da yapılan Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan Yasemin, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.



AVRUPA ŞAMPİYONASI HAZIRLIĞI BAŞLADI

Nottingham'daki Avrupa elemelerindeki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Yasemin, olimpiyatta yarışan en genç kadın olarak 25'inci sırada yarışları tamamladı. Mete Gazoz ile Klasik Yay Karışık Takımı'nda büyük başarılara imza atan Yasemin, Bulgaristan'da 30 Temmuz'da yapılan 2018 Avrupa Grand Prix yarışında, ardından 22 Temmuz'da Berlin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finalinde üçüncülük elde etti. Klasik Yay Karışık Milli Takım'da Mete ile dünya ikinciliğine yükselen Yasemin, Antalya'daki kampta 26 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenecek 2018 Açık Hava Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.



HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Son iki yılda katıldığı uluslararası turnuvalarda çeyrek finalde elendiğine dikkati çeken Yasemin, takım halinde kazandıkları madalyaların yanı sıra bireysel şampiyonluklar da yaşamak istediğini vurguladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en genç kadın okçu unvanına sahip olduğunu aktaran Yasemin, "9 yaşında okçuluğa başladım. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum, rekor kırdım. Küçük yaşta elde ettiğim başarılar beni okçuluğa daha çok bağladı. 2014 yılında büyükler milli takımında yarışmaya başladım. Ulasal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda başarı elde ettim. Milli takımla kazandığım madalyalarla gurur duyuyorum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda takım halinde altın madalya kazanmak. Bireysel olarak da madalya kazanmak istiyorum. Son iki yıldır şampiyonalarda bireysel yarışlarda çeyrek finalde elendim. Önümde Avrupa şampiyonası var. Hem takım halinde hem de bireysel olarak madalya kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



KULAĞINA TAKTIĞI ÇİÇEKLE MOTİVE OLUYOR

Şampiyonalarda bazı zamanlar kulağına taktığı çiçekle dikkati çeken Yasemin, "Çiçekleri çok seviyorum. Bana pozitif enerji verdiğini hissediyorum. Yarışmalara çıkmadan önce gördüğüm çiçeğin bana iyi enerji verdiğini düşünürsem takıyorum" dedi.