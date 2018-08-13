Trial yarışları nefes kesti

Nilüfer, hafta sonu Trial Türkiye Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) iş birliğiyle Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlar nefes kesti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından startı Gölyazı'da verilen yarışlarda iki ayrı parkurda iki gün boyunca süren mücadeleler büyük heyecanla izlendi. Sporcular, extreme off-road araçlarıyla etapları tek tek geçerek, en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.



6 takım 12 araç ve 24 sporcunun katıldığı yarışlar heyecanlı anlara sahne oldu. Toplam süreyi 1.26.09'luk dereceyle tamamlayan AVC Osmanlı takımından Adnan Ofluoğlu-Oğuz Kaan Öztürk, Şenol Coşkun-Atilla Çakır şampiyon oldu. Turnuvanın ikincisi Nascar Jeep takımından Ender Altuntaş-Yasin Yıldız, Mehmet Özdemir-Mithat Sönmez olurken, üçüncülüğü de Teleferik Off-Road Team takımından Şencan Özkurt-Ahmet Kurt, Selim Avcı-Fuat Sarper elde etti.



Zorlu yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarışların kazasız tamamlanmasının, kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Mücadele eden bütün takımları tebrik eden Mustafa Bozbey, "Fadıllı Mahallesi'nde böyle bir yarışın yapılmasının hem sporculara hem de izleyenlere ayrı bir keyif verdiğini umuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gelecek yıl tekrar bu heyecanda buluşmak dileğiyle" dedi.

