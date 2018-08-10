Sporcular kazandıkları kupaları kulüp başkanına hediye ettiler
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir’de kazandığı kupaları Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar’a hediye etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kano Takımı, Eskişehir'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Erkekler ve Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kano takımı, kazanmış olduğu kupaları Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Orhan Bayraktar'a hediye etti. Eskişehir'in Sarı Sungur Gölet'inde gerçekleşen şampiyonada 19 birincilik, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden Büyükşehir Kano Takımını tebrik eden Kulüp Başkanı Orhan Bayraktar, "2018 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası yarışlarında hem gençler hem de büyükler kategorisinde iki kez üst üste şampiyon olan takımımızı kutluyorum. Bu sonuçlarla kano tarihinde bir ilki gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attık. Sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
Bu başarılar ile milli takıma seçilen sporcuları da tebrik eden Bayraktar, "Takımımızın başarılar genç sporcularımıza milli forma ile mücadele etme kapısını açtı. Cemre Han Özbek ve Arda Kırımlı Polonya Pozlon'da düzenlenecek olan 'Olimpik Umutlar Uluslararası Yarışları'nda milli formayı terletecekler. Aynı zamanda Genç Erkekler kategorisinde takımımız kurulduğu yıldan bu yana toplam 6 yıldır birinciliği kimseye bırakmıyor. Kendilerini ve antrenörümüz Hüseyin Kaya'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2018 15:42
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