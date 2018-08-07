Büyükşehir kano takımı zirvede
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Büyükşehir kano takımı zirvede

    Büyükşehir kano takımı zirvede

    , ’de yapılan ‘Durgunsu Kano Şampiyonası’nda 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek büyük başarı gösterdi.

    Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla son yıllarda zirveye ambargo koyan , 'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Yarışlar, 3-5 Ağustos tarihleri arasında 1000 metre, 500 metre, 200 metre K1,C1 ve C2 kategorilerinde yapıldı. ekibi; 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak, toplamda 29 madalya ile yarışlara damgasını vurdu.


    Takım halinde 'Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu' olan Büyükşehir Belediyespor ayrıca, 'Genç Erkekler'de Türkiye ikincisi ve 'Büyük Bayanlar'da Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Madalya ve kupalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın elinden alan Büyükşehirli sporcular, Bursa'ya yeniden başarıyla dönmenin haklı gururunu yaşadı.

    1. 7.8.2018 10:31
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