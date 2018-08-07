Büyükşehir kano takımı zirvede
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Eskişehir’de yapılan ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek büyük başarı gösterdi.
Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla son yıllarda zirveye ambargo koyan Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Eskişehir'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Yarışlar, 3-5 Ağustos tarihleri arasında 1000 metre, 500 metre, 200 metre K1,C1 ve C2 kategorilerinde yapıldı. Bursa ekibi; 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak, toplamda 29 madalya ile yarışlara damgasını vurdu.
Takım halinde 'Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu' olan Büyükşehir Belediyespor ayrıca, 'Genç Erkekler'de Türkiye ikincisi ve 'Büyük Bayanlar'da Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Madalya ve kupalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın elinden alan Büyükşehirli sporcular, Bursa'ya yeniden başarıyla dönmenin haklı gururunu yaşadı.
- 7.8.2018 10:31
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
Yorum
makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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