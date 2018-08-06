Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkeden 100'ün üzerinde yarışmacının katıldığı şampiyonanın açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her yıl Talas'ta farklı etkinlikler yapıyoruz. Bunlar arasında yamaçparaşütü ve yelkenkanat yarışmaları yer alıyor. Her yarışmada temennim kazasız şekilde organizasyonun tamamlanasıdır." dedi.



Ali Dağı'nın hava sporlarında özel bir yerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, "Bunu yurtdışındaki toplantılarda gördük. Ali Dağı, konum ve termik itibariyle Türkiye'nin en iyi yerlerinden bir tanesi. Biz de Talas Belediyesi olarak yarışmalara destek veriyoruz. Güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Bundan sonra da yarışmalarımız devam edecek. Bu tür yarışmalar hepsinden önemlisi birlik ve beraberliğe vesile oluyor." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Destici ise, hava sporlarının Talas'ın ve Kayseri'nin tanıtımının yanı sıra, Talas'ta sporun gelişmişine çok büyük katkı sağladığını belirterek, "Başkanım sadece yamaçparaşütünü değil, bisiklet sporcularına yapmış olduğu destekle de bir yıl içinde ilimizden 3 sporcunun milli takıma gitmesine vesile oldu. Haftaya İtalya'da yarışları var. Milli takımda 6 sporcudan 3'ü Kayseri'den. Bu, başkanımın katkılarıyla oldu. Bu anlamda spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Sporculara da kazasız bir yarışma diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yarışmacılar da Kayseri'de uçmanın keyfini anlatarak, bu spora gönül verenleri Ali Dağı'na davet etti.

Konuşmaların ardından yarışmanın penceresi antrenman ve gösteri uçuşları için açıldı. Türkiye, İran, Rusya ve Güney Afrika'dan 100'den fazla sporcu Bünyan'ın Karadayı Mahallesine verilen mesafeye inmek için havalandı. Gökyüzünde rengârenk bir şölenin olduğu yarışma cumartesi gününe kadar devam ederken, zirvede heyecana ortak olmak isteyenler için her gün saat 10.00-11.00 arasında Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden servis kalkacak.