Dünyanın en iyi okçuları Ordu’ya geliyor
Malazgirt Zaferi İkinci Ödüllü Uluslararası Okçuluk Yarışması kapsamında, dünyanın en iyi okçuları Ordu’da buluşacak.
14-16 Ağustos tarihleri arasında Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenecek olan yarışmalara son olarak Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu olan ve kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunan Milli Okçu Mete Gazoz ile birlikte yaklaşık iki yüz sporcu katılım gösterecek.
Ordu'da ilk kez böylesine büyük bir okçuluk turnuvasının olacağına dikkat çeken Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 14-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yarışmaya dünyanın en iyi okçularının katılım göstereceğini belirtti. Başta Dünya Şampiyonu Mete Gazoz olmak üzere Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan ve birçok ülkeden en iyi okçuların Ordu'ya geleceklerini aktaran Genç, "Bu anlamda da toplam 200'e yakın sporcu ilimizde yapılacak bu turnuvada birinci olmak için mücadele edecekler. İlimizde yapılacak bu yarışma okçuluk alanında ilk turnuva olacak. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığıyla birlikte organize ettiğimiz bu yarışmaya gerçekten üst düzey sporcular gelecek. Bu turnuva gerek ilimizin tanıtımı gerekse Ordumuzdaki sporun gelişimi anlamında bize çok önemli bir faydası olacaktır" dedi.
Ordu'da okçuluk branşının giderek yaygınlaştığını ifade eden İl Müdürü Mustafa Genç, şu ifadelere yer verdi:
"Ordu'da üç dört ilçemizde okçuluk branşı var ve biz de burada ata sporumuz olan okçuluğu geliştirmek istiyoruz. Bu yarışmayla inşallah ilimizde okçuluk daha da iyi bir ivme kazanacak ve çok iyi yerlere gelecektir. Ben bütün Orduluları okçuluk yarışmasında okçularımıza destek vermek için Tayfun Gürsoy Parkı'na davet ediyorum."
- 6.8.2018 12:13
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