Altın Kemer Malatya’nın oldu – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Malatya’nın oldu

    Altın Kemer Malatya’nın oldu

    ’da İkincisi düzenlenen 8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu.

    Türkiye Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 27 Temmuz tarihinde ikinci Şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Şampiyonası 'ın Baskil İlçesinde düzenlendi.
    8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Eyüp Dilek ve antrenörü Murat Tan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü 'yı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.
    Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ziyaretten ve Eyüp Dilek'in başarısından dolayı memnuniyetini dile getirerek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.
    1. 3.8.2018 15:42
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