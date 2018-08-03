Altın Kemer Malatya’nın oldu
Elazığ’da İkincisi düzenlenen 8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu.
Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 27 Temmuz tarihinde ikinci Şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Şampiyonası Elazığ'ın Baskil İlçesinde düzenlendi.
8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Eyüp Dilek ve antrenörü Murat Tan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'yı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ziyaretten ve Eyüp Dilek'in başarısından dolayı memnuniyetini dile getirerek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.
8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Eyüp Dilek ve antrenörü Murat Tan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'yı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ziyaretten ve Eyüp Dilek'in başarısından dolayı memnuniyetini dile getirerek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.
- 3.8.2018 15:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
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5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
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5323417160 yollarini sasirmislardir :D
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