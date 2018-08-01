Yasa dışı bahise ağır darbe
Dağıtılan ikramiye oranının artırılması yasasının TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle yasa dışı bahisle mücadelede tarihi bir adım atıldı
BÜYÜK ZARAR ÖNLENECEK
YASA dışı bahis oyunlarında vergi ödenmemesi ve bu oyunların yıllık işlem hacmindeki artışın ciddi sorunlara ortam hazırladığı belirtilen açıklamada, "Bu mücadele sayesinde önüne geçilmek istenen noktalardan biri de yasa dışı bahis ve terör bağlantısıdır. Mehmet Kasapoğlu'nun önderliğinde bütün bakanlık teşkilatı, bu bağlantıyı ve yasa dışı bahsi bitirene kadar etkin mücadelesini sürdürmekte kararlıdır. Yasa ile yurt dışına bahis yoluyla çıkan ve kirli emellere alet olan milyarlarca liranın ülke yatırımlarına aktarılmasına imkan sağlayarak Türkiye'nin uğradığı zararın önlenmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?
YASA çıkana kadar yapılan işlere de değinildi: "MASAK, BTK, BDDK, Bankalar Birliği, Yargıtay dâhil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla çözüm önerilerine yönelik işbirlikleri yapıldı. Kanunun bahis bağımlılığına yol açmaması için Sorbonne Üniversitesi'nin raporu, Deloitte'nin Türkiye'de yaptığı araştırma ve İstanbul Üniversitesinin Bahis Bağımlılığı araştırması incelenerek çıkarıldı. İyi uygulama örnekleri, kanıta dayalı yöntemler incelenerek arzulanan etkin mücadelede anlamlı fayda sağlayarak yasal enstrümanların mutlak şart olduğu ortaya çıktı."
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yasa dışı bahsin engellenmesi için birçok girişimde bulundu.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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