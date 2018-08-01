Yasa dışı bahise ağır darbe – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Yasa dışı bahise ağır darbe

    Yasa dışı bahise ağır darbe

    Dağıtılan ikramiye oranının artırılması yasasının ’nda kabul edilmesiyle yasa dışı bahisle mücadelede tarihi bir adım atıldı

    Büyük Millet Meclisi'nin yoğun çalışmaları ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'nun girişimleri sayesinde dağıtılan ikramiye oranının artırılması yasasının 'nda kabul edilmesinin ardından yasa dışı bahse ağır darbe vuruldu. Gençlik ve , önderliğinde yasa dışı bahsin önüne geçilmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar ve bu konuda çıkarılan yasaya dair bilgiler paylaştı. SPOR Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: " TBMM'ye sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranı brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkartıldı. Büyük miktarlarda kamu zararına sebebiyet veren yasa dışı bahis ile mücadelede çok önemli bir eşik geçildi. TBMM'nin yoğun çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleri sayesinde dağıtılan ikramiye oranının arttırılması yasasının kabul edilmesinin ardından yasa dışı bahse ağır darbe vuruldu."

    BÜYÜK ZARAR ÖNLENECEK
    YASA dışı bahis oyunlarında vergi ödenmemesi ve bu oyunların yıllık işlem hacmindeki artışın ciddi sorunlara ortam hazırladığı belirtilen açıklamada, "Bu mücadele sayesinde önüne geçilmek istenen noktalardan biri de yasa dışı bahis ve terör bağlantısıdır. Mehmet Kasapoğlu'nun önderliğinde bütün bakanlık teşkilatı, bu bağlantıyı ve yasa dışı bahsi bitirene kadar etkin mücadelesini sürdürmekte kararlıdır. Yasa ile yurt dışına bahis yoluyla çıkan ve kirli emellere alet olan milyarlarca liranın ülke yatırımlarına aktarılmasına imkan sağlayarak Türkiye'nin uğradığı zararın önlenmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?
    YASA çıkana kadar yapılan işlere de değinildi: "MASAK, , , Bankalar Birliği, Yargıtay dâhil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla çözüm önerilerine yönelik işbirlikleri yapıldı. Kanunun bahis bağımlılığına yol açmaması için Sorbonne Üniversitesi'nin raporu, Deloitte'nin Türkiye'de yaptığı araştırma ve Bahis Bağımlılığı araştırması incelenerek çıkarıldı. İyi uygulama örnekleri, kanıta dayalı yöntemler incelenerek arzulanan etkin mücadelede anlamlı fayda sağlayarak yasal enstrümanların mutlak şart olduğu ortaya çıktı."

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yasa dışı bahsin engellenmesi için birçok girişimde bulundu.
    1. 1.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yasa dışı bahise ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN