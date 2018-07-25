Yeni Şakran'da yaz kupası yelken yarışları düzenlenecek
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da yaz kupası yelken yarışları düzenlenecek

    Yeni Şakran'da yaz kupası yelken yarışları düzenlenecek

    ’in Aliağa ilçesine bağlı Mahallesi’nde, Yaz Kupası Yelken Yarışları'nın düzenleneceği bildirildi.

    'in gizli kalmış sayfiye bölgelerinden olan , Yaz Kupası Yelken Yarışları'na ev sahipliği yapacak. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2018 Yılı İl Temsilciliği Faaliyet Programında yer alan Yaz Kupası Yelken Yarışları, 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlar Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) genel yarış kurallarınca yapılacak.


    İki gün sürecek olan yarışlara kesin kayıtlar, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Yeni Şakran Pupa Cafe'de yapılacak. Kayıt formları, lisanslar ile beraber yarış ofisine teslim edilecek. Katılımcılardan kayıt ücretlerinin alınmayacağı, reşit olmayan sporcuların kayıt formunda velisinin antrenörünün ya da imzası olacağı bildirildi.

    1. 25.7.2018 16:26
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