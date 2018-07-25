Yeni Amasyaspor transferleriyle iddialı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'un iddialı ekiplerinden Yeni Amasyaspor, dış transferde 7 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp iç transferde de 11 futbolcusuyla yeniden anlaştı.
Yöneticiler Abdullah Kodek, Bahadır Tekeş ve İsmet Abay ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm oluşturacakları iddialı kadroyla sezona iyi bir giriş yaparak, 3. Lig hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti ve destek istedi.
Üzüm, yeni sezon hazırlıklarını kentte sürdüren takımın 5 Ağustos'ta Bolu kampına gideceğini açıkladı.
- 25.7.2018 13:19
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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