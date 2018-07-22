Mete Gazoz Lee Woo Seok’u mağlup ederek altın madalya kazandı! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’u mağlup ederek  kazandı!

    Mete Gazoz Lee Woo Seok’u mağlup ederek altın madalya kazandı!

    , Okçuluk finalinde Güney Koreli ’u mağlup ederek kazandı.

    , Okçuluk finalinde Güney Koreli 'u mağlup ederek kazandı.

    'nın şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 4'üncü Ayak yarışmasının kapanış müsabakasında Klasik Yay Erkekler finalinde Mete Gazoz, Güney Kore'den Lee Woo Seok ile karşılaştı. Mete, 5-5 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrası altın madalya kazandı.

    Gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mete Gazoz, "Dünya Kupası'nda altın madalya! Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan dolayı gururluyum ve çok mutluyum. Destek veren, güzel mesajlar gönderen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANI TOPALOĞLU: "METE GAZOZ ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ"
    Yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını ifade eden Başkanı "Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. 'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

    1. 22.7.2018 18:55
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