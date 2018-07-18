Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak

    Fatsa’da Off-Road heyecanı yaşanacak

    Organizasyonluğunu Fatsa Belediyesinin yaptığı Off-Road Kupası () 1. Ayak Yarışması Pazar günü yapılacağı bildirildi.

    Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Liman karşısında eski çöplük alanında yapılacak olan Off-Road Kupasına çeşitli illerden çok sayıda katılım olacağını belirterek, "Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Şevki Sakız, İsa Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri ile organizasyon ile ilgili son hazırlıklarımızı tamamladık. Artık işimiz alanda. Fatsalıları Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası () 1. davet ediyoruz. Fatsalılar 'da bir birinden güzel ve çekişmeli yarışlar izleyeceğiz. Off-Road yarışmalarını izlemeye gelenler pişman olmayacak. Fatsalılar fındık hasadı öncesi Off-Road yarışmaları muhteşem bir heyecan yaşayacaklar" diye konuştu.
    1. 18.7.2018 16:21
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