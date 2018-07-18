Dünyaca ünlü yamaç paraşütü pilotları Kapıkayafest'e geliyor
Bafra'da düzenlenecek olan II. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali Kapıkayafest'e dünyaca ünlü profesyonel akrobatik yamaç paraşütü pilotları da katılacak.
Dünyaca ünlü profesyonel akrobatik yamaç paraşütü pilotları Bafra Kapıkaya'da nefes kesen gösteriler düzenleyecekler. Aynı zamanda isteyen ziyeretçiler tandem paraşütçüleri eşliğinde uçmayı deneyebilecek.
Gelecek olan sporcuların isimleri şekilde: Lee Tryhorn, İngiltere'de Serbest Uçuş Okulu olan Freeflightacademy sahibi, deneyimli bir Tandem pilotu ve SIV(uçuşta güvenlik) eğitmeni, Acro Takımı Pilotu Danıel Taylor İngiltere, BDG paraşüt markasının resmi pilotları Slovenya'lı Tomaz Bavdaz ve Almanya'dan Schmıdt Joerg, Acro Pilotu Nıco Callıarı-İtalya, Acro Pilotu Josebamr Izaguır Renosellas -İspanya, Acro Pilotu Renan Eduardo Andresmorales -İspanya, Acro Pilotu Juanluıs Moralesa Costa-İspanya, Acro Pilotu Vıctor Rodrıguezcastellano-İspanya, Acro Pilotu Fornasıer Axel- Fransa, Acro Pilotu Davıd Zussy-Fransa, Acro Pilotu Chrıstıan Klose- Almanya, Acro Pilotu Mohammad Salımıan İran , Mahmoud Lashgarı İran, Acro Pilotu Yeray Gonzalez İspanya, Artun Bayrak (Artoosh Ghafourian) ve Akif Emre Gürer GIN Gliders'in acro takımı pilotları, THK Yeni Mahalle Havacılık Kulübü'den Cemal Fatih Ergenekon.
II.Uluslararası Kapıkayafest Doğa Sporları ve Kültür Festivali, spora ilgi duyan bireylerin tanıklık edebileceği ve deneme fırsatı bulabilecekleri bir ayrıcalığı gerçekleştirecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgilere www.kapikayafest.com adresinden ulaşılabiliyor.
- 18.7.2018 11:48
-
Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 7
Yorum
Aslan Serdarda gelirse takim dikine hizli oynayan futbolculardan olusur,acik farkla sampiyon oluruz yada ilk 3 disinda kaliriz
-
Guardiola, Jason Denayer’i ABD kampına aldı
Toplam 1
Yorum
Aslan M.City oynatir,artik Denayer geri gelmez!
-
Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi PSV
Toplam 1
Yorum
Aslan Bu mac buyilki hazirlik ve transferler hakkinda görüntü verir,sonuc ne olursa olsun.Bana göre takim cok iyi oldu.Birde bazilari gitse!
Dünyaca ünlü yamaç paraşütü pilotları Kapıkayafest'e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.