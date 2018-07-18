Büyükşehir, ‘Trap’ta Türkiye şampiyonu
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Büyükşehir, ‘Trap’ta şampiyonu

    Büyükşehir, ‘Trap’ta Türkiye şampiyonu

    Kulübü, Şampiyonu oldu.

    Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ' Türkiye Şampiyonası', Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda yapıldı. 14 ilde 23 takımın yarıştığı şampiyonada; Büyükşehir Belediyespor Kulübü ', Oğuzhan Tütün ve Nihan Gürer'li kadrosuyla finalde 66 puan aldı. Elde edilen bu puanla birlikte Büyükşehir Belediyespor, son 5 yılda dördüncü kez Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.
    Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 125 atışta 121 isabeti ile şampiyonanın en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.
    1. 18.7.2018 14:17
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