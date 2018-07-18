Büyükşehir, ‘Trap’ta Türkiye şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonu oldu.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 125 atışta 121 isabeti ile şampiyonanın en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.
- 18.7.2018 14:17
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Büyükşehir, ‘Trap’ta Türkiye şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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