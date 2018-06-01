Seyhan Belediyespor UEFA yolunda – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    yolunda

    Seyhan Belediyespor UEFA yolunda

    futsal takımı ’ndan ilk 4 takım arasına girmeyi başararak 4-10 Haziran tarihlerinde ’da yapılacak final müsabakalarında ’yı temsil edecek.

    Kulübü adını futsalda da ön plana çıkarmayı başardı. 3 tur üzerinden gerçekleşen 'nın ilk turu olan 'da ve ikinci turda 'da yapılan müsabakalarda toplam 12 takımı eleyerek ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.

    Seyhan Belediyespor Futsal Takımı Final müsabakalarında şampiyon olması halinde Futsal Şampiyonlar Ligi'nde direk katılarak ülkemizi temsil edecek.

    1. 1.6.2018 12:09
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