Seyhan Belediyespor UEFA yolunda
Seyhan Belediyespor futsal takımı Türkiye Şampiyonası’ndan ilk 4 takım arasına girmeyi başararak 4-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak final müsabakalarında Adana’yı temsil edecek.
Seyhan Belediyespor Kulübü adını futsalda da ön plana çıkarmayı başardı. 3 tur üzerinden gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nın ilk turu olan Erzurum'da ve ikinci turda Ankara'da yapılan müsabakalarda toplam 12 takımı eleyerek ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.
Seyhan Belediyespor Futsal Takımı Final müsabakalarında şampiyon olması halinde Futsal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direk katılarak ülkemizi temsil edecek.
- 1.6.2018 12:09
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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