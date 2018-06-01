Seyhan Belediyespor UEFA yolunda

Seyhan Belediyespor Kulübü adını futsalda da ön plana çıkarmayı başardı. 3 tur üzerinden gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nın ilk turu olan Erzurum'da ve ikinci turda Ankara'da yapılan müsabakalarda toplam 12 takımı eleyerek ilk 4 takım arasına girmeyi başardı.



Seyhan Belediyespor Futsal Takımı Final müsabakalarında şampiyon olması halinde Futsal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direk katılarak ülkemizi temsil edecek.