Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Uzun istifa etti

Tekvando Federasyonu'nda Samsun İl Temsilciğili görevi devam edecek olan İbrahim Uzun'un istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:



"Bugüne kadar maddi ve manevi hiçbir kazanım elde etmeden, Federasyonun hiç bir ödeneğinden, maaşından, priminden ve harcırahından yararlanmadan görevimi sürdürdüm. Sporcu kimliğim adına Taekwondo Federasyon Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini büyüklük ve yol göstericilik yapmak için kabul ettim. Kişiliğimle bağdaşmayan asla ve asla İbrahim Uzun ismiyle yan yana gelemeyecek tutum davranış ve ahlak bozukluklarından dolayı, bu durumlar geçtiğimiz günlerde belgeleriyle kamuoyuna yansımıştır bu açıklamayı yapmak hasıl olmuştur. Ki bu vahim tablo yaşanmadan önce defalarca yaptığım yazılı ve sözlü uyarılar hala camianın hafızasındadır. Yaşanan bu süreçte yıllarca mensubu olduğum spor camiasının geldiği bu nokta beni derinden üzmüş ve yaralamıştır. Karakterim ve konumum gereği bu durumun sürdürülebilir bir hali kalmamıştır. Bu sebepten ötürü Federasyon Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Taekwondo sporuna olan hizmetlerim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç bir maddi ve manevi kazanım beklentisi içinde olmadan, ahlak, dürüstlük, sporcu ve spor adamı terbiyesi içerisinde dün olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."