Japonya’da Lena rüzgarı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’da Lena rüzgarı

    Japonya’da Lena rüzgarı
    TÜrkiye'yi rüzgar sörfünde temsil eden sporcusu Lena Erdil, 'da tarih yazdı. Genç sporcu, PWA Rüzgar Sörfü 'nın slalom dalının ilk ayağında ikinci oldu. ve Portekiz'deki yarışları kazanmak istediğini belirten Lena, "Dünya Şampiyonu olacağım" diye konuştu.
    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Japonya’da Lena rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN