Caroline Panthers 2,3 milyar dolara satıldı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Caroline Panthers 2,3 milyar dolara satıldı

    Caroline Panthers 2,3 milyar dolara satıldı

    Amerikan futbolu takımlarından 'ın satışının ligde rekor kırdığı bildirildi

    Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından 'ın yaklaşık 2,3 milyar dolara satılarak, lig tarihinde satış rekoru kırdığı bildirildi.

    'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın kurucusu ve sahibi Jerry Richardson'ın Panthers'ı, ABD'li milyarder iş adamı 'a satmak amacıyla nihai anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

    NFL'in onayının ardından anlaşmanın temmuz ayında sonlanmasının beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, satışın detaylarıyla ilgili diğer bilgilere ise yer verilmedi.

    ABD basınında ise 'ın 2 milyar 275 milyon dolara satılarak NFL'de satış rekoru kırdığı bilgisi yer aldı.

    NFL'de en son Buffalo Bills takımı 2014'te 1,4 milyar dolara el değiştirmişti.

    Öte yandan, geçen sene Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets 2,2 milyar dolara, 'in yüzde 49 hissesi ise 2,3 milyar dolara satılmıştı.

    Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde 130'uncu sırada yer alan iş adamı Tepper'ın serveti 11 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

    'ın ayrıca, NFL takımlarından Pittsburgh Steelers'ta da hisseleri bulunuyor.

    1. 17.5.2018 09:55
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