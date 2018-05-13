Mevlüt Çavuşoğlu: "Tarihimizi yaşatıyoruz"
Yenikapı’daki muhteşem coşkuya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu “Burada tarihimizi yaşatıyoruz, geleceğe taşıyoruz. Geçmiş kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı
'GELECEĞİMİZ PARLAK'
Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçmiş 2 yıla göre organizasyonun daha da geliştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tarihimizi yaşatıyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Burada geçmiş kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz ve bunları geleceğe taşıyoruz. Bu sebeple ben Etnospor Kültür Festivali'ni çok önemli buluyorum. Gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
YENİKAPI DOLDU TAŞTI
Etnospor'a geçtiğimiz yıllardaki gibi büyük bir ilgi vardı. Yenikapı'daki festival alanı hafta sonunun gelmesiyle adeta doldu taştı. Aileler, çocuklarıyla birlikte Yenikapı'ya akın ettiler. Minikler, atlı gösteriler ve Rafadan Tayfa'yı büyük bir keyifle izledi.
KUŞ KANATSIZ TÜRK ATSIZ OLMAZ
Etnospor Kültür Festivaline katılan tarihçi Koray Şerbetçi, Türk toplumunun geçmişten bugüne kadar atlarla kurduğu güçlü ilişkiyi anlattı. İşte o ifadeler: Romalılar, Hunlar ile iletişim içinde oldukları zaman Anatolius anlaşması yapacaklar. 3'er tane atlı karşı karşıya geliyorlar. Romalılar attan iniyor, bizimkiler atın üzerinde. Tekrar ata biniyorlar. Bizimkiler atın üzerinde görüşmeleri yapıp, anlaşmayı imzalayacaklar. Bizanslılar çok sıkıntı çekiyor. Daha sonra Bizans Kralı Marcellinus diyor ki "Türkler hiç at üzerinden inmiyorlar mı? İnerlerse acaba yürüyebilirler mi?" O kadar bütünleşmişiz ki atlarla. Türkler her şeyi at üzerinde yapıyorlardı. Divanü Lugati't Türk'te bir söz vardır: Kuş kanatsız, Türk atsız olmaz.
- 13.5.2018
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Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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