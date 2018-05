Mevlüt Çavuşoğlu: "Tarihimizi yaşatıyoruz"

YENİKAPI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul 'da devam eden 3. Etnospor Kültür Festivali alanını gezti. Çavuşoğlu, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen festival alanında kurulan çadırları gezip, bilgi aldı. Ok atma meydanını da inceleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi aldı. Daha sonra da atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Bakan Çavuşoğlu isabetli atışlarıyla dikkat çekti.Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçmiş 2 yıla göre organizasyonun daha da geliştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tarihimizi yaşatıyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Burada geçmiş kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz ve bunları geleceğe taşıyoruz. Bu sebeple ben Etnospor Kültür Festivali'ni çok önemli buluyorum. Gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Etnospor'a geçtiğimiz yıllardaki gibi büyük bir ilgi vardı. Yenikapı'daki festival alanı hafta sonunun gelmesiyle adeta doldu taştı. Aileler, çocuklarıyla birlikte Yenikapı'ya akın ettiler. Minikler, atlı gösteriler ve Rafadan Tayfa'yı büyük bir keyifle izledi.Etnospor Kültür Festivaline katılan tarihçi Koray Şerbetçi, Türk toplumunun geçmişten bugüne kadar atlarla kurduğu güçlü ilişkiyi anlattı. İşte o ifadeler: Romalılar, Hunlar ile iletişim içinde oldukları zaman Anatolius anlaşması yapacaklar. 3'er tane atlı karşı karşıya geliyorlar. Romalılar attan iniyor, bizimkiler atın üzerinde. Tekrar ata biniyorlar. Bizimkiler atın üzerinde görüşmeleri yapıp, anlaşmayı imzalayacaklar. Bizanslılar çok sıkıntı çekiyor. Daha sonra Bizans Kralı Marcellinus diyor ki "Türkler hiç at üzerinden inmiyorlar mı? İnerlerse acaba yürüyebilirler mi?" O kadar bütünleşmişiz ki atlarla. Türkler her şeyi at üzerinde yapıyorlardı. Divanü Lugati't Türk'te bir söz vardır: Kuş kanatsız, Türk atsız olmaz.