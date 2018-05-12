Kültürümüze sahip çıkın

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, büyük organizasyonun üçüncü gününde açıklamalarda bulundu. Kazancı "Amacımız gençlerin bize ait kültüre sahip çıkması. Biz de çocuklarımıza ve gençliğimize sahip çıkmalıyız. Onların batının teknolojik baskısı altında hapis kalmasını engellemeliyiz. Tabii ki bunlardan soyutlanmasınlar ama teknolojinin de esiri olmasınlar" dedi.



'ONLARI EĞİTMELİYİZ'

Hakan Kazancı,Türk gençliğini geçmişle buluşturduklarını belirtti. Kazancı "Geçmişiyle tanışan, kucaklaşan gençlerimiz bu kültürümüzü geleceğe taşıyacak. Gençlerimizin bize ait kültüre sahip çıkmasını istiyoruz. Bu sporları tanımalarını arzu ediyoruz. Bu hedefte başarı sağladığımızı düşünüyorum. Bize düşen bu imkanları gençlerimize sunmak" diye konuştu



'BİRÇOK TALEP ALIYORUZ'

Etnospor Başkan Yardımcısı Kazancı şöyle konuştu: "Bu sene 2 farklı ülkeden spor ekledik. Katarlılara ait şahin avcılığı ve Japonların atlı okçuluk sporu Yabusaume. Bize benzerlikleri olduğu için bu 2 ülkeyi ve spor dallarını ekledik. Çok talep var ama seçici davranıyoruz. Sadece sporlar bazında değil, oyunlar, folklor ve el sanatlarını da festivalimize taşıyacağız"



'Eylül'de Erzurum'da'

Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali'ni her zaman İstanbul'da yapmayı planladıklarını belirtti ancak Anadolu'ya da yayılacaklarını kaydetti. Kazancı "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Anadolu'ya da gideceğiz. Ağustos ya da eylül ayında Erzurum'da Türk Oyunları adıyla bir festival başlatacağız" dedi.



'BiZ OSMANLIYIZ RUHUMUZ SAVAŞIYOR'

Etnospor Kültür Festivali'nde en çok ilgi çeken etkinliklerden biri de kılıç-kalkan... 1326 Osmanlı Kılıç-Kalkan Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Karlık bu sporun doğuşunu şöyle anlattı: "Kılıç-kalkanın hikayesi Osmanlı'ya dayanıyor. Bizanslılar bizim askerlerimizi esir aldığı zaman, zindanda hiç boş durmadılar. Devamlı kılıç-kalkanla hareket yaptılar. Buradan doğuyor. Bizans İmparatoru 'Adamlar esir ama hala umutlarını yitirmiyorlar' diyor. Biz Osmanlıyız. Bizim ruhumuz savaşıyor. Dünyanın tek müziksiz oynanan folklor kılıç-kalkandır. Müziğimiz kılıcımız, kalkanımızdır"?

Ağaç yaşken eğiliyor

Etnospor Kültür Festivali'nin 3. gününde Yenikapı'ya adeta akın vardı. Çocukların büyük bir ilgi ile takip ettiği oyunlar keyif verdi. Festivalde çocuklar, bin yıllık zeka ve strateji oyunu Mangala'yı öğrendiler ve oynadılar. Aileler, Etnospor'da tanıdıkları bu oyunu evlerine de taşımaya karar verdiler.



ONBiNLER BEKLENiYOR

ETNOSPOR'un başladığı günden beri Yenikapı'daki etkinlik alanlarına yoğun ilgi var. Aileler, çocuklarıyla birlikte kültürleriyle tanışmak için Yenikapı'yı bir an olsun boş bırakmıyor. Çocuklar geçmişin, geleceğe taşınmasına tanıklık ediyor. Hafta arası yüksek olan katılımın hafta sonu tavan yapması bekleniyor.



Erdoğan demir dövdü

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a etkinliklere katılanlar büyük bir ilgi gösterdi. Konfederasyon olarak geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması merkezli çalışmalarının hızla devam edeceğini belirten Bilal Erdoğan demir dövüp, geleneksel sazı inceledi.