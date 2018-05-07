Etnospor için geri sayım – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Etnospor için geri sayım

    Etnospor için geri sayım

    ’da tarihlerinde 3.’sü yapılacak olan için sporcular gelmeye başladı.

    Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan için geri sayım başladı. 'At binenin kılıç kuşananın' sloganıyla bu sene 3.'sü düzenlenecek organizasyon için sporcular 'a gelmeye başladı. 13 spor branşında yapılacak bu yılki 'nde 883 sporcu yer alacak.
    1. 7.5.2018
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