Alperen Akdoğan'ın hedefi dünya şampiyonluğu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ın hedefi dünya şampiyonluğu

    Alperen Akdoğan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

    Yıldızlar 'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan , en büyük hedefinin dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

    Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde şampiyon olan , 20-29 Nisan günlerinde Arnavutluk'un Dıraç kentinde yapılacak Dünya Okullar 'nda Türkiye'yi temsil edecek. Alperen Akdoğan şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

    Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, altyapıda yapılan doğru hamlelerle Türk satrancının güç kazandığını ifade etti. Antalya'nın satranç şehri olarak anılmaya başlandığını vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Antalya'da 81 ilden rekor sayılarda sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenliyoruz. Türk satrancının gelecekte daha da başarılı olacağını gösteriyor. Bunun en güzel örneği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alperen Akdoğan'dır. Alperen'in, Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında Antalya'ya yeni başarılar getireceğine inancım tamdır" dedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:58
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