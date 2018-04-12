Alperen Akdoğan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde şampiyon olan Alperen Akdoğan, 20-29 Nisan günlerinde Arnavutluk'un Dıraç kentinde yapılacak Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Alperen Akdoğan şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, altyapıda yapılan doğru hamlelerle Türk satrancının güç kazandığını ifade etti. Antalya'nın satranç şehri olarak anılmaya başlandığını vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Antalya'da 81 ilden rekor sayılarda sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenliyoruz. Türk satrancının gelecekte daha da başarılı olacağını gösteriyor. Bunun en güzel örneği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alperen Akdoğan'dır. Alperen'in, Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında Antalya'ya yeni başarılar getireceğine inancım tamdır" dedi.