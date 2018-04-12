Alperen Akdoğan'ın hedefi dünya şampiyonluğu
TÜRKİYE Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alperen Akdoğan, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde şampiyon olan Alperen Akdoğan, 20-29 Nisan günlerinde Arnavutluk'un Dıraç kentinde yapılacak Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Alperen Akdoğan şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, altyapıda yapılan doğru hamlelerle Türk satrancının güç kazandığını ifade etti. Antalya'nın satranç şehri olarak anılmaya başlandığını vurgulayan Hacıcaferoğlu, "Antalya'da 81 ilden rekor sayılarda sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenliyoruz. Türk satrancının gelecekte daha da başarılı olacağını gösteriyor. Bunun en güzel örneği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alperen Akdoğan'dır. Alperen'in, Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında Antalya'ya yeni başarılar getireceğine inancım tamdır" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:58
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
hüseyin Bir yıl boyuca elindekileri sattı adam almadı başkanlık seçimi yaklaşınca transferden bahsediyorlar.Bırak git artık .
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İşte Fatih Terim'in liderlik hesabı!
Toplam 2
Yorum
YONLUK RAKİPLE BERABER HAKEMLERİDE YENERSE GERÇEK HIZLI VE İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMLAR KARŞISINDA GS NE YAZIK Kİ FUTBOL OYNAYAMIYOR. HAKEMLERDE BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMUNCA GS BAŞARISIZ. ŞAMPİ
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 3
Yorum
şahin ulan sen geri zekalımısın aziz yıldırım 20 senedir gözün nerdeydi niye alt yapıya önem vermedin kac tane sporcu yetiştirdin a takımda oynatt
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