Dünya Tekvando Federasyonundan Türkiye'ye övgü
Türkiye Tekvando Federasyonunun sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü projelere, Dünya Tekvando Federasyonundan (WT) övgü geldi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Başkanı Chungwon Choue, Tunus'un Hammamet kentinde Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve dış ilişkiler sorumlusu Ali Sağırkaya ile görüştü.
Türkiye Tekvando Federasyonunun Suriyeli sığınmacı çocuklar ve uyuşturucu bağımlısı gençler ile ilgili yürüttüğü projeleri yakından takip eden başkan Choue, son durum hakkında bilgi aldı.
Federasyon başkanı Metin Şahin, yapılan çalışmalar dolayısıyla WT Başkanı Choue'nin kendilerine özel olarak teşekkür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Choue, bizimle özel olarak projelerimiz hakkında görüşmek istedi. Projeler hakkında bilgi alan Choue, yaptığımız hizmetlerden dolayı bizi tebrik etti. Sığınmacı çocukların daha çok spora katılmalarını sağlamak için gerekli her türlü çalışmanın devam edeceği konusunda fikir birliğine vardık. Uyuşturucu bağımlısı gençlerle ilgili yaptığımız sosyal çalışmalar konusunda da bilgi alan Choue, bu çalışmanın diğer ülkeler için de örnek bir çalışma olduğunu ve bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan etti."
Federasyonun, Kilis'in Öncüpınar Konteyner Kenti'nde yaklaşık 500 Suriyeli sığınmacı çocuğa 2 yılı aşkın süredir verdiği destek WT'nin de dikkatini çekmiş ve proje, WT İnsani Yardım Vakfı ile ortak olarak yürütülmeye başlanmıştı. Halen 500 civarında Suriyeli genç tekvandocu, savaşın acılarından uzaklaşmaya çalışıyor.
Son olarak federasyonun uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20 bağımlı gence Isparta'da sportif destek vermeye başlamasıyla uyuşturucu bağımlısı gençler spor desteğiyle zararlı alışkanlıklarından büyük oranda kurtulurken, projenin büyüyerek devam etmesi planlanıyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:07
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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