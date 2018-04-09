Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Başkanı Chungwon Choue, Tunus'un Hammamet kentinde Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve dış ilişkiler sorumlusu Ali Sağırkaya ile görüştü.

Türkiye Tekvando Federasyonunun Suriyeli sığınmacı çocuklar ve uyuşturucu bağımlısı gençler ile ilgili yürüttüğü projeleri yakından takip eden başkan Choue, son durum hakkında bilgi aldı.

Federasyon başkanı Metin Şahin, yapılan çalışmalar dolayısıyla WT Başkanı Choue'nin kendilerine özel olarak teşekkür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Choue, bizimle özel olarak projelerimiz hakkında görüşmek istedi. Projeler hakkında bilgi alan Choue, yaptığımız hizmetlerden dolayı bizi tebrik etti. Sığınmacı çocukların daha çok spora katılmalarını sağlamak için gerekli her türlü çalışmanın devam edeceği konusunda fikir birliğine vardık. Uyuşturucu bağımlısı gençlerle ilgili yaptığımız sosyal çalışmalar konusunda da bilgi alan Choue, bu çalışmanın diğer ülkeler için de örnek bir çalışma olduğunu ve bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan etti."

Federasyonun, Kilis'in Öncüpınar Konteyner Kenti'nde yaklaşık 500 Suriyeli sığınmacı çocuğa 2 yılı aşkın süredir verdiği destek WT'nin de dikkatini çekmiş ve proje, WT İnsani Yardım Vakfı ile ortak olarak yürütülmeye başlanmıştı. Halen 500 civarında Suriyeli genç tekvandocu, savaşın acılarından uzaklaşmaya çalışıyor.

Son olarak federasyonun uyuşturucu ile mücadele kapsamında 20 bağımlı gence Isparta'da sportif destek vermeye başlamasıyla uyuşturucu bağımlısı gençler spor desteğiyle zararlı alışkanlıklarından büyük oranda kurtulurken, projenin büyüyerek devam etmesi planlanıyor.