Türkoğlu’nun son durağı İzmit – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Türkoğlu’nun son durağı İzmit

    Türkoğlu’nun son durağı İzmit

    Geleceğin yıldızları için tüm şehirlerde çalışma başlatan Federasyonu Başkanı , bugün İzmit'e gidecek.

    Geleceğin yıldızları için tüm şehirlerde çalışma başlatan Federasyonu Başkanı , bugün İzmit'e gidecek. 'Her Okula Basketbol Sahası Projesi'nde pilot bölge seçilen İzmit'te öğrencilerle bir araya gelecek olan Türkoğlu, düzenlenecek törenle de basketbol topu dağıtacak.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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