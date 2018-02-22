Antalya Turu start alıyor – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Turu start alıyor

    Antalya Turu start alıyor
    Gençlik ve , Valiliği, , Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle düzenlenen Tour of Antalya, bugün başlıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde düzenlenecek organizasyon bugün Kemer'de start alacak.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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