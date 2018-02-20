Antrenörü sporcusunun final atışını izleyemedi

Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi antrenör Emre Özdemir yönetimindeki makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı, antrenör Göktuğ Ergin'in çalıştırdığı klasik yay genç erkeklerde Mete Gazoz, klasik yay genç kızlarda ise Yasemin Ecem Anagöz temsil etti.

Rakiplerini eleyerek finale yükselen milli sporcu Yeşim Bostan'ın altın madalya atışından bir gün önce antrenör Emre Özdemir, salon çıkışında buzda kayarak düştü. Sol ayağında iki kırık oluşan Özdemir, hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Yeşim Bostan'ın Rus sporcu Natalia Avdeeva ile final atışında arkasında Klasik Yay Milli Takım Antrenörü Göktuğ Ergin görev yaptı. Mücadeleden 145-141 mağlup ayrılan milli okçu, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

"AYAĞINDA İKİ KIRIK VAR"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yarın Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Özdemir'in tedavisinin Türkiye'de devam edeceğini vurgulayan Topaloğlu, "Antrenörümüz için şanssız bir final oldu. İki aşamalı ameliyat gerekiyor. İlk ameliyatı ABD'de gerçekleştirildi ve ikinci operasyonu Türkiye'de yapılacak. Ayağında iki kırık var." diye konuştu.

Sporcuların Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilediğini anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya az sayıda sporcuyla katılmamıza rağmen iyi sonuçlar aldık. Dört sporcuyla katıldığımız organizasyonda iki final atışı büyük başarıdır. Mete Gazoz ve Yeşim Bostan, formunu yukarıya doğru taşıyor. Yeşim, makaralı yayda Türkiye'nin en iyi sporcusu. Mete ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Sporcularımızın hepsi bizi gururla temsil ettiler. Şanssız bir sakatlığın yaşandığı organizasyonda başta antrenörlerimizden Emre Özdemir olmak üzere kafilemizin hepsini kutluyorum."

Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcu Mete Gazoz da genç erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.