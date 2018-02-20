Okçulukta gümüş madalya
Milli okçu Yeşim Bostan, Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada yer alan milli sporcu Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yay kategorisinin finalinde Rus sporcu Natalia Avdeeva ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 145-141 mağlup ayrılan milli okçu, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
Dünya Salon Şampiyonası'nda mücadele eden bir diğer Türk sporcu Mete Gazoz, klasik yay genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu iki gümüş madalyayla tamamladı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:23
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G.Saray’dan Mehmetçiklere destek | VİDEO
Toplam 2
Yorum
akrep desteğiniz için teşekkürler de Fatih hoca oyunu okuyamadığın için GS li Mehmetçikleri ne kadar üzdüğünün farkındamısın acama kendine gel lüt
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Burak Yılmaz’dan ‘penaltı yok’ işareti
Toplam 10
Yorum
KAPLAN BURAK EĞER PENALTI DEĞİLSE NEDEN YERE DÜŞTÜN TOPA VURMADIN AÇIKLARMISIN
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Konuşurken plan yapmam
Toplam 2
Yorum
oezel Şurda üç kişiyiz, birbirimizi biliriz.....!!!
Okçulukta gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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