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    20 Şubat 2018, Salı
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    Okçulukta gümüş madalya

    Okçulukta gümüş madalya

    Milli okçu , Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

    ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada yer alan milli sporcu , kadınlar makaralı yay kategorisinin finalinde Rus sporcu Natalia Avdeeva ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 145-141 mağlup ayrılan milli okçu, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

    Dünya Salon Şampiyonası'nda mücadele eden bir diğer Türk sporcu , klasik yay genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu iki gümüş madalyayla tamamladı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
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