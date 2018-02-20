Okçulukta gümüş madalya

ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada yer alan milli sporcu Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yay kategorisinin finalinde Rus sporcu Natalia Avdeeva ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 145-141 mağlup ayrılan milli okçu, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Dünya Salon Şampiyonası'nda mücadele eden bir diğer Türk sporcu Mete Gazoz, klasik yay genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Şampiyonaya 4 sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu iki gümüş madalyayla tamamladı.