Kağıtsporlu Judocular, Türkiye üçüncüsü
Kağıtsporlu Judocular Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda toplam 7 madalya kazanarak takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Önemli şampiyonaya 34 sporcu ve 6 antrenörü ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü de katıldı. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Türkiye Gençler Judo Şampiyonasında mavi beyazlı judocular önemli başarılar elde etti. 48 kiloda Buket Nur Karabulut Türkiye Şampiyonu, 100 kilo Ömer Kemal Aydın Türkiye Şampiyonu, 44 kiloda Duygu Yener Türkiye ikincisi, 66 kiloda Kadir Can Çelik Türkiye ikincisi, 44 kiloda Merve Azak Türkiye üçüncüsü, 48 kiloda Gülnaz Çelik Türkiye üçüncüsü, 52 kiloda Ayşe Nur Tunca Türkiye üçüncüsü olarak milli takım adına mücadele etmeye hak kazandı.
Denizli'de üç gün süren Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nın sonunda Kağıtsporlu judocular iki altın, iki gümüş ve üç bronzla madalya ile genel klasmanda üçüncü oldu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:10
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
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