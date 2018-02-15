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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Kağıtsporlu Judocular, Türkiye üçüncüsü

    Kağıtsporlu Judocular, Türkiye üçüncüsü

    Kağıtsporlu Judocular Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda toplam 7 madalya kazanarak takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

    Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 65 ilden 327 kadın ve 463 erkek judocu tatamide kürsü için karşılaştı.

    Önemli şampiyonaya 34 sporcu ve 6 antrenörü ile Kulübü de katıldı. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Türkiye Gençler Judo Şampiyonasında mavi beyazlı judocular önemli başarılar elde etti. 48 kiloda Buket Nur Karabulut Türkiye Şampiyonu, 100 kilo Ömer Kemal Aydın Türkiye Şampiyonu, 44 kiloda Duygu Yener Türkiye ikincisi, 66 kiloda Kadir Can Çelik Türkiye ikincisi, 44 kiloda Merve Azak Türkiye üçüncüsü, 48 kiloda Gülnaz Çelik Türkiye üçüncüsü, 52 kiloda Ayşe Nur Tunca Türkiye üçüncüsü olarak milli takım adına mücadele etmeye hak kazandı.

    Denizli'de üç gün süren Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nın sonunda Kağıtsporlu judocular iki altın, iki gümüş ve üç bronzla madalya ile genel klasmanda üçüncü oldu.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:10
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