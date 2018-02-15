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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    4 madalyayla döndüler

    4 madalyayla döndüler

    ’un alt yapısından yetişen eskrimciler, Eskişehir’de düzenlenen ve 300 sporcunun katıldığı Yıldızlar Federasyon Kupasından 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz çıkardı.

    Eskrim sporuna gönül verenlerin 2 gün boyunca büyük bir ilgiyle izlediği Yıldızlar Federasyon Kupası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Eskişehir'de düzenlenen turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2'si altın 4 madalya kazandı. Yenikent Spor Kompleksinde 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesinden Lal Erman Kadınlar Epe kategorisinde, Barış Can ise Erkekler Epe kategorisinde birinci oldu.

    Kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ ikinci, Erkekler Epe'de ise Doruk Çika üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporcular kupalarını, Eskişehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mithat Mutlu'nun elinden aldı. Eskişehir'den 4 kupa ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Antrenörü Ragıp Berent Öcek, "Eskrimde altyapımızdan yetişen sporcularımızla her şampiyonada kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sporcularımızı kutluyorum ve destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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