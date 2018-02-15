4 madalyayla döndüler
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un alt yapısından yetişen eskrimciler, Eskişehir’de düzenlenen ve 300 sporcunun katıldığı Yıldızlar Federasyon Kupasından 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz çıkardı.
Kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ ikinci, Erkekler Epe'de ise Doruk Çika üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporcular kupalarını, Eskişehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mithat Mutlu'nun elinden aldı. Eskişehir'den 4 kupa ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Ragıp Berent Öcek, "Eskrimde altyapımızdan yetişen sporcularımızla her şampiyonada kulübümüzü en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sporcularımızı kutluyorum ve destek verenlere gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
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