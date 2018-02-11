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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Dedesinin gazi madalyası Kore'de

    Dedesinin gazi madalyası Kore'de

    23. 'nda milli formayı giyen , Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini söyledi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 23. 'nın düzenlendiği 'de 'yi artistik patinajda temsil edecek olan ve 'yla bir araya geldi.

    Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla başlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcularımızla bu kez antrenman alanında buluştu. Bakan Bak, Türkiye'yi olimpiyatlarda çift, artistik patinaj branşında temsil edecek olan Alper Uçar ve Alisa Agafonova'yı Gangneung Ice Arena'da antrenmanları sonrası ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenerek moral veren Bakan Osman Aşkın Bak, millilerin heyecanını paylaştı.

    Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten ikili, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014'ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Dedesinin gazi madalyasıyla Kore'de
    Bakan Osman Aşkın Bak'la sohbet eden Alper Uçar ise Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini belirterek, "Burada ülkemi temsil ediyor olmanın anlamı benim için çok kıymetli. Madalyayı gören Korelilerin ilgisi çok büyük" şeklinde konuştu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:35
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