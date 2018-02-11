Dedesinin gazi madalyası Kore'de
23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Alper Uçar, Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini söyledi.
Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla başlarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcularımızla bu kez antrenman alanında buluştu. Bakan Bak, Türkiye'yi olimpiyatlarda çift, artistik patinaj branşında temsil edecek olan Alper Uçar ve Alisa Agafonova'yı Gangneung Ice Arena'da antrenmanları sonrası ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenerek moral veren Bakan Osman Aşkın Bak, millilerin heyecanını paylaştı.
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten ikili, "Her sporcunun hayali olan Olimpiyat Oyunlarına Sochi 2014'ün ardından ikinci kez katılıyor olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. Ülkemize başarılı sonuçlarla dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Dedesinin gazi madalyasıyla Kore'de
Bakan Osman Aşkın Bak'la sohbet eden milli sporcu Alper Uçar ise Kore gazisi olan dedesinin madalyasını yanında getirdiğini belirterek, "Burada ülkemi temsil ediyor olmanın anlamı benim için çok kıymetli. Madalyayı gören Korelilerin ilgisi çok büyük" şeklinde konuştu.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:35
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Fenerbahçe için Ganso iddiası
Toplam 2
Yorum
fenerli ne alaksı var siz ilgileniyorsunuz biz alıyorsak o sizin beceriksiz yönetimin suçu bir oyuncu iyiyse herkes ilgilenir önyargılı olmamakgerek
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 15
Yorum
erol rodelega n'doye,burak tek,n'doye tek,rodelega yok takım 10 kişi:bu varyasyonların hepsinde gol atarız.rodelega tek hayatta gol atamayız.
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Aatıf mı, Valbuena mı?
Toplam 3
Yorum
fenerli böyle maçları büyük oyuncular aldırır valbuena gibi adamı bence kesin oynatmalı sola alper geçmeli bu maçı alıcaz başka yolu yok hocam
Dedesinin gazi madalyası Kore'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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