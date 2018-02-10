2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de
2020 Dünya Hava Oyunları için 7 aday ülke arasında son ikiye Amerika ile kalan Türkiye, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle ev sahibi olarak seçildi. Anlaşma 14 Şubat'ta Lozan'da imzalanacak. Dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara, 100'den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcu katılacak.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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