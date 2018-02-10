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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkiye’de

    2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de
    için 7 aday ülke arasında son ikiye Amerika ile kalan Türkiye, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle ev sahibi olarak seçildi. Anlaşma 14 Şubat'ta Lozan'da imzalanacak. Dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara, 100'den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcu katılacak.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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