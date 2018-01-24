Yelkende Kış Kupası başladı
Muğla, Fethiye'de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupası Yelken Yarışları başladı. Fethiye Belediyesinin katkılarıyla federasyon tarafından Çalış mevkisinde düzenlenen yarışlarda biri Hırvat, 521 sporcu yelken açtı. Yarışlar 27 Ocak'ta bitecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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