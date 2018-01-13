;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    -: 4-4

    Türkiye-Ukrayna: 4-4
    Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda , ile 4-4 berabere kaldı. 'nın Alanya ilçesinde Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda diğer maçlarda Hırvatistan, 'yi 3-2, ise Portekiz'i 3-1 mağlup etti.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye-Ukrayna: 4-4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN