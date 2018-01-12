Salon Hokeyi Şampiyonası başladı
Antalya’nın Alanya ilçesinde Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası (Championship 2) başladı.
A Grubu'nda yer alan Türkiye ise ilk maçını Ukrayna ile 13.30'da, ikincisini de 19.30'da Portekiz ile yapacak.
"Başarımız bizi dünya kupasına götürecek"
Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokey tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.
Karakan, "Alanya'da gerçekleşen organizasyon Avrupa Hokey Federasyonu açısından da çok önemli. İngiltere, Hollanda gibi olimpiyatlarda final oynamış takımlar burada ve biz ülke olarak onlarla aynı kategoride yarışıyoruz. Bu Türk hokeyinin de geldiği nokta açısında çok önemli. Mükemmel ve kusursuz bir organizasyon, Alanya topyekun organizasyona sahip çıktı. Burada iyi neticeler almamız gerekiyor. Buradaki başarımız bizi dünya kupasına götürecek. Herkes inanmış durumda şans da biz den yana olsun istiyoruz ve bunu taçlandırmak istiyoruz" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:41
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
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