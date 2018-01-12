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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Salon Hokeyi Şampiyonası başladı

    Salon Hokeyi Şampiyonası başladı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası (Championship 2) başladı.

    Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda müsabakalar B Grubu'nda yer alan İtalya-İsveç karşılaşmasıyla başladı. İlk yarısı İsveç'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, İtalya'nın ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-3 sona erdi.

    A Grubu'nda yer alan ise ilk maçını Ukrayna ile 13.30'da, ikincisini de 19.30'da Portekiz ile yapacak.

    "Başarımız bizi dünya kupasına götürecek"
    Şampiyona hakkında bilgi veren Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türk hokey tarihi açısından çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.
    Karakan, "Alanya'da gerçekleşen organizasyon Avrupa Hokey Federasyonu açısından da çok önemli. İngiltere, Hollanda gibi olimpiyatlarda final oynamış takımlar burada ve biz ülke olarak onlarla aynı kategoride yarışıyoruz. Bu Türk hokeyinin de geldiği nokta açısında çok önemli. Mükemmel ve kusursuz bir organizasyon, Alanya topyekun organizasyona sahip çıktı. Burada iyi neticeler almamız gerekiyor. Buradaki başarımız bizi dünya kupasına götürecek. Herkes inanmış durumda şans da biz den yana olsun istiyoruz ve bunu taçlandırmak istiyoruz" dedi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:41
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