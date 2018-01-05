Adana’da maraton heyecanı
Adana'da, 21 kilometrelik 8. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’nda 9 ülkeden bin 600 atlet yarışacak.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda Türkiye, Kenya, Etiyopya, ABD, Rusya, Mısır, Bahreyn, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bin 600 atlet mücadele verecek. 4 kilometrelik halk koşusunda ise 6 bin 500 kişi madalya kazanmak için yarışacak.
77 sporcuya 121 bin 500 lira ödül
Ünlü Türk ve yabancı atletlerin mücadele vereceği 8. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu´nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20'şer bin lira, ikincilere 10'ar bin lira, üçüncülere 5'er bin lira para ödülü verilecek. Yarı maratonda ilk 10 içinde yer alan atletler, 2 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen ödüller alacak. 17 ayrı yaş grubunda, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı koşulacak master yarışında ise ilk üç dereceyi kazanan sporcular 500, 300 ve 200 liralık para ödüllerini kazanacak. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin katılacağı yarışta da erkek ve kadın kategorilerinde 500, 300 ve 200 liralık para ödülleri dağıtılacak.
Adana uluslararası vitrinde
Televizyonlardan canlı yayınlanacak 21 kilometrelik 8. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak. Atatürk Parkı´nda start alacak yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel´e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona erecek.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:59
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
Adana’da maraton heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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