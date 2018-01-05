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    05 Ocak 2018, Cuma
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    ’da maraton heyecanı

    Adana’da maraton heyecanı

    'da, 21 kilometrelik 8. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve ’nda 9 ülkeden bin 600 atlet yarışacak.

    Büyükşehir Belediyesi'nin 8'incisini organize ettiği Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve , 9 ülkeden binlerce atletin katılımıyla 7 Ocak Pazar günü saat 09.00'da gerçekleştirilecek. Atatürk Parkı'ndan start alacak 21 kilometrelik yarı maratonda dereceye giren sporculara toplam 121 bin 500 lira para ödülü verilecek.

    Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda Türkiye, Kenya, Etiyopya, ABD, Rusya, Mısır, Bahreyn, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bin 600 atlet mücadele verecek. 4 kilometrelik halk koşusunda ise 6 bin 500 kişi madalya kazanmak için yarışacak.

    77 sporcuya 121 bin 500 lira ödül
    Ünlü Türk ve yabancı atletlerin mücadele vereceği 8. 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu´nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20'şer bin lira, ikincilere 10'ar bin lira, üçüncülere 5'er bin lira para ödülü verilecek. Yarı maratonda ilk 10 içinde yer alan atletler, 2 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen ödüller alacak. 17 ayrı yaş grubunda, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı koşulacak master yarışında ise ilk üç dereceyi kazanan sporcular 500, 300 ve 200 liralık para ödüllerini kazanacak. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin katılacağı yarışta da erkek ve kadın kategorilerinde 500, 300 ve 200 liralık para ödülleri dağıtılacak.

    Adana uluslararası vitrinde
    Televizyonlardan canlı yayınlanacak 21 kilometrelik 8. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak. Atatürk Parkı´nda start alacak yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel´e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'na takiben Merkez Park'ta sona erecek.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:59
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