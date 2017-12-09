 Bak işitme engelli sporcuları kabul etti – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bak işitme engelli sporcuları kabul etti

    Bak işitme engelli sporcuları kabul etti
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Bak, Ankara'daki törenle bir günlük temsili askerlik yapan işitme engelli milli sporcuların kendilerini gururlandırdığını belirtip, "İşitme engelli sporcularımıza, ülkemizi koruyan askerlerimize gösterdikleri destek için teşekkür ederim. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türk sporuna verdiği desteğin önemine değinen Osman Aşkın Bak, "Müsabakaları izledik ve büyük heyecan duyduk, ülkemizi gururlandırdınız" diye konuştu.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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