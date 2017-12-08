Eski doktor Nassar'a 60 yıl ceza

ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.

Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.

Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.