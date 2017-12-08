Eski doktor Nassar'a 60 yıl ceza
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.
Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.
Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:50
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 14
Yorum
fg keşkem taaa uzaklara gitsede gs ve türk futbolu kurtulup rahat etse.
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ yok ya daha fener ve gs kadar yol alamadık önce vardar ve östersund a elenmemiz gerekiyor ! ve cl de bir defa sıfır çekmemiz !
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 14
Yorum
han ee sizin gibi basın ayarlı koyun olmasındansa Hindi gibi gubarmak şandandır. yiğido. Türk futboluna basamak atlatmış birisi sonuçta...
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