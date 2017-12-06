Rusya, IOC ile görüşecek!

Peskov, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesi ve doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız sporcu unvanıyla oyunlarda mücadele etmesine yönelik IOC'nin kararıyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

IOC tarafından alınan kararın bazı soru işaretlerine yol açtığını savunan Peskov, "Bu konuda IOC ile görüşeceğiz. Bu görüşmenin içeriği ve katılımcıları üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca bazı teknik konuların da netleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, alınan karara yönelik detaylı bir inceleme yapılacağını ve tarafların konuya duygusal yaklaşmaması gerektiğini de belirtti.

Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski ise bağımsız sporcu unvanıyla oyunlara katılmasına izin verilen Rus sporculara çağrıda bulunarak, "IOC'nin kararı, ulusal birliğimize bir darbedir. Rusya olimpiyatlara ülke olarak katılamıyorsa, bağımsız Rus sporcuların da olimpiyatlara katılmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski devlet başkanı ve son lideri Mihail Gorbaçov da kararın uluslararası iş birliği unsurunu yok eden "utanç verici bir adım" olduğunu iddia etti.

İsviçre'nin Lozan kentinde dün düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyurulmuştu. Doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise olimpiyatlara bağımsız olarak katılabileceği ve "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla mücadele edebileceği ifade edilmişti.