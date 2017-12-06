 Milli eskrimciye "küfür" cezası – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Milli eskrimciye "küfür" cezası

    Milli eskrimciye "küfür" cezası

    Milli eskrimci Amil Efe Say, sosyal medya hesabından "devlet aleyhine küfür içerikli" paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

    Türkiye Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, yaptığı açıklamada Amil Efe Say'ın kasım ayında kendisine ait sosyal medya hesabından devlet aleyhine küfür içerikli bir paylaşım yaptığına ilişkin federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün (SGM) bilgilendirildiğini ifade etti.

    SGM'nin, yapılan bilgilendirme üzerine, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Disiplin Komisyonu ve TOHM Değerlendirme Komisyonu kararlarına istinaden, 18 yaşındaki Amil Efe Say'ın TOHM ile ilişiğini kestiğini federasyona bildirdiğini vurgulayan Portakal, "Federasyonumuz da Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı hükümleri gereği sporcuyu 'idari tedbirli' olarak disiplin kuruluna sevk etti." ifadelerini kullandı.

    Amil'in idari tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için lisansının askıya alındığını dile getiren Portakal, "Yurt içi ve yurt dışında hiçbir resmi müsabakasına katılamayacak, bu müsabakalarda görev alamayacak, milli takımımızı da hiçbir şekilde temsil edemeyecek." diye konuştu.

    Federasyonun, Amil Efe Say'ı da disiplin işlemleri hakkında yazılı olarak bilgilendirdiğine dikkati çeken Portakal, sporcunun kulübüne gerekli bildirimlerin yapılması hususunda da Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazı gönderildiğini sözlerine ekledi.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli eskrimciye "küfür" cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN