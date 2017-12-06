Milli eskrimciye "küfür" cezası
Milli eskrimci Amil Efe Say, sosyal medya hesabından "devlet aleyhine küfür içerikli" paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, yaptığı açıklamada Amil Efe Say'ın kasım ayında kendisine ait sosyal medya hesabından devlet aleyhine küfür içerikli bir paylaşım yaptığına ilişkin federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün (SGM) bilgilendirildiğini ifade etti.
SGM'nin, yapılan bilgilendirme üzerine, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Disiplin Komisyonu ve TOHM Değerlendirme Komisyonu kararlarına istinaden, 18 yaşındaki Amil Efe Say'ın TOHM ile ilişiğini kestiğini federasyona bildirdiğini vurgulayan Portakal, "Federasyonumuz da Eskrim Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı hükümleri gereği sporcuyu 'idari tedbirli' olarak disiplin kuruluna sevk etti." ifadelerini kullandı.
Amil'in idari tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için lisansının askıya alındığını dile getiren Portakal, "Yurt içi ve yurt dışında hiçbir resmi eskrim müsabakasına katılamayacak, bu müsabakalarda görev alamayacak, milli takımımızı da hiçbir şekilde temsil edemeyecek." diye konuştu.
Federasyonun, Amil Efe Say'ı da disiplin işlemleri hakkında yazılı olarak bilgilendirdiğine dikkati çeken Portakal, sporcunun kulübüne gerekli bildirimlerin yapılması hususunda da Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazı gönderildiğini sözlerine ekledi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Futbolsever olarak cartlak sesi olmayan TÜRKÇEYi hiç olmazsa kahvedeki vatandaş kadar düzgün konuşan spiker ve yorumcular istiyoruz.
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Yine maçları sesiz izleyeceğiz. Yaptı ortayı ,asist yaptı ,şut yaptı , korner yaptı ,faul yaptı ,pas yaptı , YAPTI da YAPTI ...
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Conte'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 2
Yorum
Kartalım Rakiplere korku saldık. Saydığı ilk 2 takımla oyuncu ve finansal anlamda dünya fark var. Bizimde farkımız böylece daha belirgin oldu :D
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