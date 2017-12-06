Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, yaptığı açıklamada Amil Efe Say'ın kasım ayında kendisine ait sosyal medya hesabından devlet aleyhine küfür içerikli bir paylaşım yaptığına ilişkin federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün (SGM) bilgilendirildiğini ifade etti.

SGM'nin, yapılan bilgilendirme üzerine, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Disiplin Komisyonu ve TOHM Değerlendirme Komisyonu kararlarına istinaden, 18 yaşındaki Amil Efe Say'ın TOHM ile ilişiğini kestiğini federasyona bildirdiğini vurgulayan Portakal, "Federasyonumuz da Eskrim Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı hükümleri gereği sporcuyu 'idari tedbirli' olarak disiplin kuruluna sevk etti." ifadelerini kullandı.

Amil'in idari tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için lisansının askıya alındığını dile getiren Portakal, "Yurt içi ve yurt dışında hiçbir resmi eskrim müsabakasına katılamayacak, bu müsabakalarda görev alamayacak, milli takımımızı da hiçbir şekilde temsil edemeyecek." diye konuştu.

Federasyonun, Amil Efe Say'ı da disiplin işlemleri hakkında yazılı olarak bilgilendirdiğine dikkati çeken Portakal, sporcunun kulübüne gerekli bildirimlerin yapılması hususunda da Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazı gönderildiğini sözlerine ekledi.