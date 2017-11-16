Buz hokeyi liglerine rekor katılım

Akay, liglere katılım konusunda ciddi bir rakama ulaştıklarını belirtti. Kadınlar Ligi'nin 18 Kasım Cumartesi, Didi Erkekler Süper Ligi'nin ise 25 Kasım Cumartesi günü başlayacağını anlatan Akay, bu sezon yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gittiklerini vurguladı.

Didi Erkekler Süper Ligi'ndeki bütün takımların yabancı oyuncusunun bulunduğunu ifade eden Akay, "Kadınlar Ligi'nde de kadrosuna yabancı oyuncu katan kulüpler var. 6 takımla oynanacak Kadınlar Ligi'nde bu sezon büyük bir çekişme olacak. Genç Kadınlar Ligi'ne ise 8 takım müracaat etti. Bundan da fazlasıyla memnunum. Bu yıl minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 30 kulüp ve 100 takım mücadele edecek. Bu şu ana kadar yakalanan en büyük sayı." diye konuştu.

Geçen sezon takımların 7 yabancı oyuncuyu kadrosuna katabildiğini, bu sene yapılan değişiklikle bu sayının 4+1'e getirildiğini dile getiren Akay, "Bu da takımlar arasındaki güç dengesini sağlayacak. Federasyon olarak dünyada ilk 22 ülke arasında yer alan ülkelerden getirilen yabancı sporcular için kulüplere teşvik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Takım sayısı en ideal seviyede"

Akay, liglerde yer alacak takımların sayısının beklentileri doğrultusunda geliştiğini vurgulayarak, "Sayıyı çok fazla çoğaltmamak gerekiyor. 5 ilde 5 tesisimiz var. Dolayısıyla takım sayısı en ideal seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde yeni buz pisti yapımının sürdüğünü ve inşaatlarda sona yaklaşıldığına işaret eden Akay, "Ankara'da ikinci buz sahamızı tamamladık. Buzun oluşması da bu hafta içinde bitecek. Ligde Ankara'da oynanacak maçları bu sahada yapacağız. BELPA'yı da kullanacağız ancak maçların büyük bir çoğu yeni sahamızda oynanacak." diye görüş belirtti.

Ligde takımı bulunan Koç Üniversitesine değinen Akay, şunları kaydetti:

"Koç Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı, hem yabancı oyuncular, hem de üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekip kurdu. Üniversitelerin bu işe önem verdiğini göstermesi adına bizim için çok değerli bir kulüp. Üniversite kampüsleri içinde küçük bir sahaları var, antrenmanlarını orada yapıyorlar. Öğrencilerin spor yapmasını destekleyen mantıkla çalıştıkları için bizim adımıza ayrıca önem taşıyor."