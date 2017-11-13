Karatede 2020 Tokyo değişimi

Delihasan, yaptığı açıklamada, İspanya'da düzenlenen 10. Dünya Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda iyi sonuçlar aldıklarını anımsattı. Milli takımda yenileme süreci başlattıklarını vurgulayan Delihasan, "10 sporcumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Buna rağmen dünya klasmanında üçüncü olduk. Olimpiyatlara sporcu göndermeyi tercih ettik. Bu değişikliklerden 3'ü de garanti gibi duruyor." diye konuştu. Dünya Şampiyonası'ndaki başarıyı beklediklerini anlatan Delihasan, "Çünkü bizim karatede dünyanın ilk 5 içinde olmak gibi bir hedefimiz var. Son 10 yıldır da bu istikrarı koruyoruz. Bir dünya şampiyonası hariç diğerlerinde ilk 5 içinde yer almayı başardık. Bu şampiyonada daha başarılı olabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

"ÖRNEK BİR ÜLKEYİZ"

"Altyapıdaki başarı büyüklere gelince duruyor." yorumuna katılmadığını dile getiren Delihasan, şöyle konuştu: "Öyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum. Biz Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya aldık ve burada 16 sıklet vardı. Bunların hepsi altyapıdan gelen sporcular. Bu konuda dünya ülkelerine örnek oluyoruz. Sporcularda ışık görünce kazanana kadar zorlayıp, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Delihasan, yukarıya çıktıkça rekabetin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz büyüklerde de iyiyiz aslında. Türk sporunun alışık olmadığı sürdürülebilir bir başarımız var. Biz bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bunu da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na taşımak istiyoruz. Dünyada ilk 6 içinde yer alacak sporcularımız olimpiyatlara katılabilecek. Tüm planlarımızı kota alabilmek için yaptık. Olimpiyatlar işin içine girdiği zaman tüm dünya ülkeleri farklı bir çalışma içine giriyor. Biz takımımızı erken değiştirdik. Birinci adamlarımızın tamamı gençlerden oluşuyor." Delihasan, son Dünya Şampiyonası'na katılan ve madalya alan sporcuların olimpik kadrolarının içinde bulunduğunu dile getirdi.

Olimpiyatlarda yarışacak tüm sporcuları ilk 50 içinde konumlandırdıklarını vurgulayan Delihasan, "Birinci hedef kota almak. Ondan sonrası madalya almak. Ne kadar çok kota alırsak, o kadar çok madalya alabiliriz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz." diye konuştu.

"ENES ÖZDEMİR BİR İLKİ BAŞARDI"

Esat Delihasan, Dünya Şampiyonası'nda hem ferdi, hem de takım katada altın madalya kazanan Enes Özdemir'in bir ilki başardığını ifade etti. Enes'in büyüklerde yarışamadığı için 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağını belirten Delihasan, şunları kaydetti:

"Hem takımda, hem de ferdide altın madalya aldı. Kata dalında bizim Avrupa'da Ali Sofuoğlu'nun hem takım, hem de ferdi alanda aldığı madalyalar vardı. Dünya Şampiyonası'nda 2 branşta birden altın alan katacı sporcumuz yoktu. Enes Özdemir bir ilki başardı ama daha büyük başarılar elde edecek. Önümüzdeki puanlama müsabakalarına katılma şansı yok. 2024 Olimpiyatları için şansı yüksek. O zaman da 21-22 yaşında olacak."