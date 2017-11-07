23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu
Karadağ'ın Başkenti Podgorcia'da 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda judogi giyecek Türk Milli Takımı yarın karayolu ile Tekirdağ'dan hareket edecek.
Tekirdağ'da hazırlık kampını tamamlayarak tatamide mücadele edecek erkek ve kadın Judo Milli Takımı şu isimlerden oluştu:
Erkekler: Salih Yıldız (60), Ertuğrul Dönmez ve Uğurcan Zehir (66), Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş (73), Kadir Bingöl (+100)
Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz ve Büşra Özdek (52), Buket Mercan ve Meltem Dindar (57), Minel Akdeniz (63), Çağrı Güzelsoy (78), Sabile Akbulut ve Kübranur Esir (+78)
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 17
Yorum
fb atiba artık yavaş yavaş kaldıramıyor maçları alternatifi olur şenol hocayla yeniden bir çıkış yakalar.
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 108
Yorum
CINO Bas git Aykut
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 108
Yorum
GSFUN BÜYÜK LOKMA YE BÜYÜK LAF ETME DEMİŞLER.AĞZINA TAKMIŞ BİR "SUNİ" SÖZÜNÜ BAŞKA TAKIMLARIN MAÇLARIYLA UĞRAŞIYOR.SEN İŞİNE BAK AYKUT EFENDİ.
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