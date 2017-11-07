23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu

Tekirdağ'da hazırlık kampını tamamlayarak tatamide mücadele edecek erkek ve kadın Judo Milli Takımı şu isimlerden oluştu:

Erkekler: Salih Yıldız (60), Ertuğrul Dönmez ve Uğurcan Zehir (66), Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş (73), Kadir Bingöl (+100)

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz ve Büşra Özdek (52), Buket Mercan ve Meltem Dindar (57), Minel Akdeniz (63), Çağrı Güzelsoy (78), Sabile Akbulut ve Kübranur Esir (+78)