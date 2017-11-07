 23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    23 Yaş Altı Milli Takımı Karadağ yolcusu

    23 Yaş Altı Judo Milli Takımı Karadağ yolcusu

    Karadağ'ın Başkenti Podgorcia'da 10-12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda judogi giyecek Türk Milli Takımı yarın karayolu ile Tekirdağ'dan hareket edecek.

    Tekirdağ'da hazırlık kampını tamamlayarak tatamide mücadele edecek erkek ve kadın Milli Takımı şu isimlerden oluştu:
    Erkekler: Salih Yıldız (60), Ertuğrul Dönmez ve Uğurcan Zehir (66), Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş (73), Kadir Bingöl (+100)
    Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz ve Büşra Özdek (52), Buket Mercan ve Meltem Dindar (57), Minel Akdeniz (63), Çağrı Güzelsoy (78), Sabile Akbulut ve Kübranur Esir (+78)

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:52
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