Eren Akkurt dünya üçüncüsü oldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu olan Eren Akkurt, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
-
Göz değmesin!
Toplam 11
Yorum
bjkli oynasalar ne olurdu acaba çok merak ediyorum kabullenin şunu bizim isteyerek oynayıpda yenemeyeceğimiz takım yok bu ligde
-
Yasin Öztekin'e talip var!
Toplam 4
Yorum
YASİN HEMEN GÖNDERİN Bİ İŞE YARAMIYOR ZATEN
-
Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 28
Yorum
YAZIK AYKUTU YEDİRİP BUNLARI ALIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN .AYKUTUN SUÇU YOK OYUNCULAR SUÇLU MÜCADELE ETMİYORLAR.AYKUTMU ÇIKIP OYNASIN
Eren Akkurt dünya üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.