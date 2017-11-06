 Eren Akkurt dünya üçüncüsü oldu – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    dünya üçüncüsü oldu

    Eren Akkurt dünya üçüncüsü oldu

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu olan , İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

    Dünyanın 109 farklı ülkesinden bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonanın 21 yaş altı kategorisinde yarışan , üçüncülük maçında Koreli rakibi karşısında başarılı bir oyun çıkararak, rakibini yendi. Dünya üçüncüsü olan Akkurt, bronz madalya kazandı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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