Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Essen kentinde devam ediyor. Organizasyonda bugün Makaralı Yay Kadınlar finalinde Türkiye ile İspanya ile karşı karşıya geldi. Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan milli takım, İspanya'yı 234-218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde bronz madalyayı ise Büyük Britanya'yı 234-229'luk skorla geçen Estonya kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar finalinde İspanya'yı yenerek altın madalya kazanan kadın milli takımı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere verdi;

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar finalinde rakibi İspanya'yı 234- 218 mağlup ederek altın madalya kazanan milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımızdan Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'yı kutluyor, ülkemize kazandırdıkları Avrupa Şampiyonluğu için sevinç ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tebrikler milli takım, tüm desteğimizle daima yanınızdayız."