Haberler Diğer Milli Takımlar Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Almanya’nın Essen kentinde devam eden 2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası’nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

2024 Açıkhava Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Essen kentinde devam ediyor. Organizasyonda bugün Makaralı Yay Kadınlar finalinde Türkiye ile İspanya ile karşı karşıya geldi. Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan milli takım, İspanya'yı 234-218 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde bronz madalyayı ise Büyük Britanya'yı 234-229'luk skorla geçen Estonya kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar finalinde İspanya'yı yenerek altın madalya kazanan kadın milli takımı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere verdi;

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar finalinde rakibi İspanya'yı 234- 218 mağlup ederek altın madalya kazanan milli takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımızdan Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'yı kutluyor, ülkemize kazandırdıkları Avrupa Şampiyonluğu için sevinç ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tebrikler milli takım, tüm desteğimizle daima yanınızdayız."

İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i!
İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i!
DİĞER
Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye'de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Kayserispor...
G.Saray'a İtalyan rüzgarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Kadın Futbol Takımı Macaristan'a şans tanımadı!
Milliler İsviçre deplasmanında!
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı şampiyon! Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı şampiyon! 13:23
Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması! 13:12
İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i! İşte Kartal'ın Kayserispor maçı 11'i! 13:07
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i! İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i! 12:37
Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! Özbek'ten F.Bahçe ve Beşiktaş'a sitem! 12:15
Atalanta - Roma maçı ne zaman? Atalanta - Roma maçı ne zaman? 12:12
Daha Eski
Juventus - Salernitana maçı ne zaman? Juventus - Salernitana maçı ne zaman? 12:09
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? Hellas Verona - Torino maçı ne zaman? 11:47
Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? Genoa - Sassuolo maçı ne zaman? 11:43
Lazio - Empoli maçı ne zaman? Lazio - Empoli maçı ne zaman? 11:40
Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin Hasan Arat:Bu kulüpten elinizi çekin 11:18
Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! Özbek'ten flaş Mbappe sözleri! 11:05