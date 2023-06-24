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Türkiye 3-2 Çekya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri rakibini 3-2 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 20:50
Türkiye 3-2 Çekya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Efeleri finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri, bu galibiyetin ardından 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak.

SALON: SC Visnjik – Dvorana Kresimir Cosic

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)

ÇEKYA: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak)

SETLER: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 141 dakika

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