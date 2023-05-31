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Milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı!

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 20:55
Milli tekvandocu Merve Dinçel altın madalya kazandı!

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda ferdi olarak mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda Suudi Arabistan'dan Dunya Ali Abutaleb'i yenen Merve Dinçel, çeyrek finalde Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli tekvandocu, yarı finalde karşılaştığı İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, kadınlar 49 kilo finalinde Tayland'dan son olimpiyat şampiyonu Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı. Panipak Wongpattanakit'i de mağlup eden Merve Dinçel, altın madalya kazandı.

ENBİYA TAHA BİÇER İLE HÜSEYİN KARTAL, ŞAMPİYONAYA VEDA ETTİ

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi erkekler 87 kiloda temsil eden Enbiya Taha Biçer ile 80 kiloda Hüseyin Kartal, şampiyonaya veda etti.
87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda Bosna Hersek'ten Dinko Segedin'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda Hırvatistan'dan 2 numaralı seribaşı Ivan Sapina'ya 2-1 mağlup olan Enbiya Taha Biçer, şampiyonadan elendi. Şampiyonada 80 kiloda tatamiye çıkan bir diğer sporcu Hüseyin Kartal ise ilk turda karşılaştığı Mali'den Ismael Coulibaly'e yenilerek veda etti.

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