Korkusuzlar destan yazdı

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Türkiye, Angola'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Nef Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımız 19'uncu dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Angola bu gole 24'te Adao'nun frikik golüyle yanıt verdi ve devre 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıya daha coşkulu başlayan ay-yıldızlılarımız, 31'de Rahmi'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 43'te bir kez daha sahneye çıkan Rahmi skoru 3-1 yaptı. 49'da Serkan'ın attığı golle maçı 4-1 kazanan Millilerimiz, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Dünya Şampiyonu Türkiye'ye kupasını Dünya Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.



TÜRKİYE'YE ARMAĞAN

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak "Bu şampiyonluk 85 milyona armağan olsun. Aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm gazilerimize armağan olsun" açıklamasını yaptı.

YER GÖK AY-YILDIZ

Final maçına ilgi çok büyüktü. Futbolsever Nef Stadı'nda Ampute Milli Takımımız'ı Nef Stadı'ndaki Dünya Kupası finalinde yalnız bırakmadı. Tribünler ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.



ÖZBEKISTAN ÜÇÜNCÜ

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yarı finalde Türkiye'ye elenen Özbekistan Haiti'yi 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Rövanşı aldık

Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ayyıldızlılar, 2018'de finalde penaltılarda yenildiği Angola'yı yenip rövanşı almış oldu.

İŞTE FİNAL YOLCULUĞU

Ay-yıldızlılar grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti. Çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup eden Ampute Milli Takımımız, yarı finalde de Özbekistan'ı yenerek müzesinde tek eksik kupa olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı