Galler'in EURO 2020 kadrosu resmen duyuruldu

EURO 2020 öncesi milli takım kadroları açıklanmaya devam ediyor.
İtalya'nın ardından Galler de kadrosunu açıkladı.
İŞTE GALLER'İN KADROSU:
Kaleci: ADAM DAVIES - WAYNE HENNESSEY - DANNY WARD
Defans: JAMES LAWRENCE - CHRIS MEPHAM - CHRIS GUNTER CONNOR ROBERTS - JOE RODON - RHYS NORRINGTON-DAVIES - BEN CABANGO - BEN DAVIES - NECO WILLIAMS
Orta saha: RUBIN COLWILL - AARON RAMSEY - JOE MORRELL ETHAN AMPADU - JOE ALLEN - JONNY WILLIAMS MATT SMITH - DYLAN LEVIII - DAVID BROOKS - HARRY WILSON
Forvet: DAN JAMES - GARETH BALE - KIEFFER MOORE - TYLER ROBERTS