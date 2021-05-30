Haberler Diğer Milli Takımlar Galler'in EURO 2020 kadrosu resmen duyuruldu

Galler'in kadrosu resmen duyuruldu

Son dakika spor haberi: öncesi İtalya'nın ardından Galler de kadrosunu açıkladı. Galler de A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda yer alıyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:52
Galler'in EURO 2020 kadrosu resmen duyuruldu

öncesi milli takım kadroları açıklanmaya devam ediyor.

İtalya'nın ardından Galler de kadrosunu açıkladı.

İŞTE GALLER'İN KADROSU:

Kaleci: ADAM DAVIES - WAYNE HENNESSEY -

Defans: JAMES LAWRENCE - CHRIS MEPHAM - CHRIS GUNTER CONNOR ROBERTS - JOE RODON - RHYS NORRINGTON-DAVIES - - BEN DAVIES - NECO WILLIAMS

Orta saha: RUBIN COLWILL - AARON RAMSEY - JOE MORRELL ETHAN AMPADU - JOE ALLEN - JONNY WILLIAMS MATT SMITH - DYLAN LEVIII - DAVID BROOKS - HARRY WILSON

Forvet: - GARETH BALE - KIEFFER MOORE - TYLER ROBERTS


SON DAKİKA