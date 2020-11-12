Macaristan İzlanda: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan ile İzlanda karşı karşıya geldi. Puskas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Macaristan son dakikalarda bulduğu 2 golle kazanarak adını gruplara yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Sigurdsson'un 31. dakikadaki golüyle öne geçen İzlanda maçı uzun süre önde götürdü. Maçta son dakikalara gelindiğinde ise adeta nefesler tutuldu.

88. dakikada Neto maça eşitliği getiren isim olurken 90+2. dakikada Szoboszlai'nin golüyle Macaristan turnuva biletini kaptı. Maçın ardından Puskas Stadyumu'nda müthiş bir sevinç yaşandı.

ÖLÜM GRUBUNA DÜŞTÜ!

İzlanda'yı 2-1 geçerek gruplara kalmayı başaran Macaristan zorlu rakipler ile karşı karşıya gelecek. Ölüm grubuna düşen Macarlar, Portekiz, Almanya ve Fransa ile birlikte F Grubu'nda mücadele vericek.